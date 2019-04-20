Bu berberde 15 gün sonrasına sıra bulunuyor

Denizli'de randevu sistemi ile çalışan bir berberde saç tıraşı ve bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar 15 gün sonrasına sıra alabiliyor. Berber dükkanının bu kadar tercih edilmesinin nedeni ise çalışanların saç tıraşlarını tamamen kişilerin kafa yapısına uygun yapmaları.

Merkezefendi ilçesi Saraylar mahallesinde faaliyet gösteren Yücel Eğertaş'a ait berber dükkanı tamamen randevu sistemine göre çalışıyor. Berberde tıraş olmak isteyen vatandaşlar yoğunluktan dolayı 15 gün sonrasına sıra bulabiliyor. Telefonla iş yerini alan vatandaşlar gelecekleri saati söyleyip kendilerini randevu defterine kaydettiriyorlar. Eğer müşterilerin söylediği saat dolu ise çalışanlar müşteriler başka bir saat ve güne yönlendiriyor. İş yerinin sahibi Eğertaş, bir müşterilerine yaklaşık 45 dakikalarını ayırdıklarını ve bu sayede daha kaliteli bir hizmet verdiklerini kaydetti. Eğertaş, “Randevu sistemine göre çalışıyoruz çünkü bayağı bir yoğunluğumuz var. Daha iyi hizmet verebilmek ve müşterilerimizin saç tıraş, bakımlarını yapabilmek için randevu sistemi ile çalışıyoruz. Randevusu olan müşterilerimizi randevu saatinden yarım saat önce telefon ile arayarak hatırlatmak yapıyoruz ve gelip, gelmeyeceklerini soruyoruz. Eğer bir aksi durum varsa randevuyu gelemeyecek gibi hemen yerini doldurarak başka bir müşteri alıyoruz. Günde bir müşteriye 45 dakikamı ayırıyorum saç, sakal, ağda gibi. Genelde sakal kesimleri makine kesimi olduğu için ve sakala gerçekten erkeklerin makyajı olduğu için birazcık uzun sürüyor. Hafta içi günde 12-14 arası, hafta sonları ise 18-20 arası müşteriye hizmet veriyoruz. Özellikle bu dönemlerde müşteriler saç kesim ve bakımı için hafta içi günleri tercih ediyor. Bu da hafta sonlarının müthiş derece de yoğun geçmesine neden oluyor. Müşterilerimiz hafta içi günleri tercih ederse biraz daha iyi olabilir” dedi.

“Kesimlerde kişinin kendi kafa şekline göre kesim yapıyoruz”

Saç kesimleri ve bakımlarında tamamen kişinin kafa şekline göre hareket ettiklerini ve kesimleri buna göre yaptıklarını vurgulayan Eğertaş, bu nedenle de vatandaşlar tarafından çok tercih edildiklerini aktardı. İş yerinde iddialı kesimleri yaptıklarını da dile getiren Eğertaş şunları söyledi:

“Kesimlerde kişinin kendi kafa şekline göre kesim yapıyoruz. Kendi kafama göre değil de, kişinin kafasına göre doğal kesimler yapıyoruz. İddialı kesimler yapıyoruz ama bizim için önemli olan doğru ve mantıklı kesim. Kişinin gün içerisinde, özel hayatında kendisine daha uygun ve güzel gösterecek kesimler elde etmek istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman da müşterilerimiz fazla bir istekte bulunmuyor. Bu şekilde de geri dönüşlerimizi daha iyi oluyor. Müşterilerimizi bizlere daha çok yoğunlaşıyor.”