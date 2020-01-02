Bu halde hastaneden taburcu edildi, ailesi gözyaşına boğuldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde trafik kazası geçiren ve tanınmayacak hale gelen 22 yaşındaki genç, 12 saat içinde kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Aile gözyaşlarına boğulurken, yaralı gence özel bir hastane sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki İbrahim Gökhan Kayalı, Denizli'nin Tavas ilçesinde trafik kazası geçirdi. İlk olarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayalı, durumu kötü olduğu için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tanınmayacak halde olan Kayalı, iddiaya göre 12 saat içinde hastaneden taburcu edildi. Ayakta duramamasına rağmen taburcu edilen Kayalı'nın ailesi duruma tepki gösterdi. Aile o anları cep telefonu ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Görüntülerde hastaneden taburcu edilen Kayalı'nın koltukların üzerinde yatması yer alıyor.

Çaresiz kalan aileye Özel Denizli Tekden Hastanesi sahip çıktı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin tarafından ameliyat edilen Kayalı, eski sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor. Konuşmakta güçlük çeken Kayalı'nın ailesi yanı başından bir an olsun ayrılmıyor.

Oğlunun yanında kalan anne Seher Kayalı, “Çocuğumu böyle görünce ben gerçekten şok oldum. Dünyam başıma yıkıldı. Biz Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gittik. Çocuğumla hiç ilgilenmediler. Böyle nereye çıkarayım ben çocuğumu? Önce Allah'a sonra bu doktoruma binlerce kez şükrediyorum” dedi.

Olayı anlatan baba Fahri Kayalı ise “Önce Tavas Devlet Hastanesine kaldırmışlar, sonra Pamukkale Üniversitesi'ne kaldırmışlar. Biz PAÜ hastanesine geldik, gördük çok kötü durumda. Bize ‘siz dışarı çıkın bekleyin, biz onunla ilgileniriz' dediler. Saat gece 2 gibi. Ertesi gün oldu bir arkadaşa ben telefon açtım, arkadaşın demesiyle kafasını sargıya aldılar. Sabaha kadar açık kaldı kafası. Saat 3 gibi bize çıkış yaptılar. Çıktıktan sonra özel bir hastaneye gittik. Onlar bize, ‘sizi nasıl çıkardılar' dediler. Daha sonra Tekden Hastanesi'ne geldik. Doktor bey hemen ameliyata aldı. Onun sayesinde kurtuldu. Yoksa çocuk şu an ayakta değildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlara suç duyurusunda bulunacağım. İç yönetiminde soruşturma başlatılmış, ben de kendim gereken işlemleri yapacağım” şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayın duyulmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hemen harekete geçti. Bağ, görevli doktorlar hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.