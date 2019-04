Bu horozun ötüşüne tüm dünya hayran kalıyor

Rengi, vücut yapısı, ahengi ve uzun ötüşüyle sadece Türkiye'de değil dünyada büyük bir unvana sahip olan ‘Denizli horozu'na Türkiye'nin her yerinden adeta talep yağıyor. Denizli'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan horozun uzun soluklu ötüşü başta olmak üzere kendine has özellikleri dikkat çekiyor.

Ötüşü ve ahengiyle kentin simgesi haline gelen Denizli horozuna talep her geçen gün artıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden horoz ve tavuklara talep gelirken, özellikle Karadeniz Bölgesi, Antalya ve Konya'daki vatandaşlar horoza yoğun ilgi gösteriyor. Meraklıları tarafından kentin belli yerlerinde yetiştirilen horozun en büyük yetiştiriciliğini ise Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapıyor. Horoz ve tavuklar için özenle bir tesis hazırlayan görevliler, burada vatandaşlar için yumurta, civciv, horoz ve tavuk üremi yapıyor. Tesiste üretilen horozlar 200 TL, tavuklar 100 TL, civcivler 14 TL, yumurtalar ise 7 TL'den satışa sunuluyor. Ötüşüyle kentin en büyük simgesi haine gelen horozların renklerine göre pamukkırı, demirkırı, pekmezkefi gibi çeşitleri bulunurken, tavukların ise rengi siyah oluyor.

“Kentin tanıtımına katkı sağlıyor, dünyanın her yerinden talep var”

Denizli horozunun Pamukkale ile beraber kentin sembolü olduğunu aktaran Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Denizli Horozu Üretim Birim Sorumlusu Mustafa Ünal, Türkiye'nin yerel tavuk ırklarından olan horozun kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Denizli horozunun en büyük özelliğinin uzun süreli ötmesi ve albenili görüntüsü olduğunu belirten Ünal, horozun Türkiye'den ve dünyanın her yerinden bu işin meraklıları tarafından oldukça fazla rağbet gördüğünün altını çizdi. Horoz hakkında bilgi veren Ünal, “Denizli horozu yaklaşık 3-3 buçuk kilogram canlı ağırlığa sahip, tavuklar da 2-2 buçuk kilogram canlı ağırlığa sahiptir. Yıllık yumurta verimi 100-150 arası değişmektedir” dedi.

Denizli horozunun 4 rengi bulunuyor

Denizli Horozu'nun renklerine göre gruplara ayrıldığını söyleyen Ünal, siyah renkli tavukların ise renginin güneşte değiştiğini ifade ederek, “Yumurtalarımızın rengi beyaz olmakla beraber tavuklarımızın rengi siyahtır. Siyah olmasına nazaran güneşli bir havada horoz ve tavuklarımızın tüylerinin hepsinde yeşil siyah renkler gözlemlemekteyiz. Denizli ırkında dört tane farklı rengimiz mevcut bulunmaktadır. Üzeri kırmızılı olan al horoz, üzeri beyaz olan pamukkırı, üzeri biraz daha siyah olan demirkırı, pamukkırı ile al horoz arasında olan rengimiz de pekmezkefi olarak dört renkte isimlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

“Horoz 200, tavuk 100, yumurta 7.5, civcivler 14 TL”

Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak her sene Nisan ayı başından Eylül ayına kadar vatandaşın ihtiyacı olan damızlık yumurta ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Ünal, “Bunun yanı sıra bu dönemlerde imkanlar ölçüsünde vatandaşların talepleri doğrultusunda civciv üreterek vatandaşların ihtiyaçlarını ve yıllık yetişkin horoz ve tavuk satışı yaparak da vatandaşın taleplerini karşılamaktayız. Bu seneki fiyatlarımız horozları 200, tavuklarımızı 100, yumurtayı 7 buçuk, civcivlerimizi de 14 liradan günlük olarak satışa sunmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz Bölgesi, Konya ve Antalya yoğun talep var”

Taleplerin Türkiye'nin her yerinden geldiğini aktaran Ünal, “Karadeniz Bölgesi, Konya ve Antalya bölgeleri daha çok rağbet gösteriyor. Denizli ırkı tamamen hobi amaçlı yetiştirilen bir ırk olduğu için genelde bu işin meraklıları tarafından rağbet gören bir tavuk ırkıdır. İşletmemiz ise damızlık kümesi, kuluçkahane, civciv büyütme ve depo olmak üzere dört faklı üniteden oluşuyor. Denizli horozu dünyada sadece Türkiye'de, Türkiye'de sadece ilimize has bir ırktır. Her horoz kendi çöplüğünde öter, Denizli horozu her çöplükte öter” diye konuştu.