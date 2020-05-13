İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu parklara hiç çocuk uğramadı

Denizli’de 0-14 yaş çocukların sokağa çıkma kısıtlamasında 4 saatlik izin verilmesine rağmen bazı parklar boş kaldı.

Denizli'de 0-14 yaş çocukların sokağa çıkma kısıtlamasında 4 saatlik izin verilmesine rağmen bazı parklar boş kaldı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün 4 saatlik izinle dışarıya çıktı. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında aileleri ile park ve yeşil alanlara akın ederken, mahallelerde bulunan bazı parklar ise boş kaldı. Kent genelinde birçok parkın boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Parkların neden boş kaldığı ise soru işaretlerine neden oldu. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafe, maske kullanımı konularında dolu olan parklarda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.