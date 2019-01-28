İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buda heykelini satmaya çalışırken yakalandı

Denizli’de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.

Denizli'de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Honaz ilçesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan operasyonda bir şahsın elinde tarihi eserler olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1 adet 26 santimetre boyunda Buda heykeli ile üzerinde aslan ve avcı figürleri bulunan 117x107 cm ebatlarında mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.