Buldan Basket sezona iddialı hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon yer aldığı Denizli Basketbol Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Buldan Basket, bu sezon da başarısını sürdürmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Buldan Basket bu sezonda iddialı. Önümüzdeki günlerde başlayacak sezon için çalışmalarını sürdüren Buldan Basket'ta hedef, geçen sezonki başarıyı sürdürmek olarak belirlendi. Genç olmalarının yanı sıra tecrübeli bir takım olduklarını belirten Buldan Basket takım kaptanı Suat Deniz Koçyiğit, “Buldan'ımızın tanıtımına büyük katkı yaptığına inandığımız Basketbol 'da başarılarımızla adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda iyi bir tempo ve arkadaşlık yakaladık. İyi bir ekibimiz var. Basketbola gönül vermiş tüm hemşerilerimizi takımımızı desteklemeye davet ediyoruz” dedi.