Buldan Belediyesi 80 yıllık çam ağaçlarını kesti

Buldan Belediyesi, bir gerekçe göstermeden Nuri Akın Parkı’nda bulunan yaklaşık 80 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağaçlarını kesti.
Buldan Belediyesi, bir gerekçe göstermeden Nuri Akın Parkı'nda bulunan yaklaşık 80 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağaçlarını kesti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Nuri Akın Parkı'ndaki yaklaşık 80 yaşında oldukları tahmin edilen çam ağaçları, Buldan Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Buldan Belediyesi, kesim işleminin gerekçesi hakkında bir açıklama yapmadı. Ağaçların, belediye ekiplerince kesildiğini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.