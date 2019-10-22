Buldan Belediyesinde maaş krizi

Denizli'nin Buldan Belediyesinde çalışan yaklaşık 130 çalışanın maaşlarının 2 aydır ödenmediği ortaya çıktı. 500 bin TL'nin üzerindeki maaş sorununun çözümü için belediye ile sendika arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sorunun çözülmemesi halinde eylemlilik sürecinin başlayacağı öğrenildi.

Buldan Belediyesinde çalışan 46 kadrolu memur ve işçi ile taşeron şirketlerde çalışan 70 işçinin maaşlarının ödenmemesi belediyede krize neden oldu. Kadrolu çalışanların 1 aylık, taşeronda çalışan işçilerin ise 2 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi. Ödenmeyen maaş tutarlarının ise yarım milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Buldan Belediyesinden örgütlü Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, çalışanların maaşlarını alamadıkları ilk aydan itibaren konun takipçisi olduklarını ve maaşlar ödeninceye kadar görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Belediyenin para bulup çalışanların maaşlarını ödenmesini beklediklerini kaydeden Yaman, ödeme yapılmaması halinde eylemlilik süreci ile birlikte sendika avukatları aracılığı ile belediyeye karşı alacak davalarının açılacağını ifade etti.

Konu ile ilgili bilgisine başvurulan Buldan Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Taşpınar ise konu ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılacağını söyledi.