Buldan Belediyesinin araçları haczedildi

Denizli'de Buldan Belediyesi, kendi çalışanın emekli ikramiyesini ödeyemeyince haciz yoluyla belediyeye ait araçlar icra tarafından bağlandı.

Denizli'de uzun süredir borçlarla başı dertte olan Buldan Belediyesi, eksilen paranın yerini dolduramayınca icra ile karşı karşıya kaldı. Buldan Belediyesi çalışanı İ.K., emekli ikramiyesi olan 565 bin TL'yi ödemeyen Buldan Belediyesini İcraya verdi. İcra Müdürlüğü ekipleri alacaklı avukatları ile birlikte Buldan Belediyesinde icra işlemi başlattı. Belediyeye ait 20 RA 001 plakalı ve daha önceki başkan döneminde makam aracı olarak kullanılan kamyonet ile 20 RC 887 plakalı zabıta aracı icra ekipleri tarafından bağlanarak yediemin deposuna çekildi.