Buldan emniyeti yeni yerine taşındı

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hükümet Konağı bahçesinde hizmet vermeye başladı. Mevcut Buldan Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak yeniden yapılması kararının ardından Hükümet Konağı bahçesinde konuşlandırılan konteynerlerde, Emniyet Amirliği ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan tüm hizmetler verilmeye başlanıldı.

Edinilen bilgilere göre İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının projesi onaylandı. Mevcut alana yapılacak binanın, yeni tip emniyet müdürlükleri bina yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak ve iki katlı olacak.