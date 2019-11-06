Buldan MYO Öğrenciler antik kentte

Laodikeia Antik Kentinde Arkeolog Kübra Çalışır'dan kent hakkında bilgi alan öğrenciler, şehrin önemli yapılarını yakından inceleme şansı buldu. Hem Laodikeia hem de Hierapolis Antik kentlerini ilgiyle inceleyen öğrenciler, ders kapsamında edindikleri teorik bilgiler ışığında, antik kent öğelerini ve restorasyon uygulamalarını yerinde inceledi.

Öğrenciler ayrıca Hierapolis Antik kenti tiyatro binasında eskiz çalışması yaptı.