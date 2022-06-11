Buldan sokakları göle döndü

Denizli'nin Buldan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur bazı sokakları göle çevirdi. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Buldan ilçesinde birçok cadde ve sokak, son yağan yağmurda adeta göle döndü. Akşam saatlerine doğru aniden başlayan yağmur sonrası birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yağmura yakalanan vatandaşlar karşıdan karşıya yürümekte, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali nedeniyle yoğun bir kalabalığın bulunduğu ilçede, aniden bastıran yağmur hem pazarcılar açısından hem de festivale gelen ziyaretçiler açısından oldukça sıkıntılı anlar oluşturdu. Özelliklede ilçenin girişinde bulunan Adnan Menderes Caddesi adeta dereye döndü. Çevre sakinleri, genellikle bu tür yoğun yağışlarda bu caddenin sürekli bu görüntüleri yaşattığını belirterek, yolda bu görüntülerin yaşanmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğünün gerekli önlemleri almasını istedi.