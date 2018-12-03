Buldan Ülkü Ocakları'nda görev değişimi

Başkan Fikret Aksoy görevini Serkan Karatosun'a törenle devretti. Devir teslim töreninde bir konuşma

Karatosun devraldığı görevi en iyi biçimde yapacağına inandığını ifade ederek “Devraldığımız bu bayrağı daha da ilerilere taşıyarak görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in dediği gibi ‘Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin' demiştir. Bu düstur ile liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde Başkanımız Olcay Kılavuz'un izindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardındanKaratosun Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağını öperek görevine başladı.