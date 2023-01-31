Buldan ve Yenicekent Esnaf Kooperatifi yeni yönetim belirlendi

Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi seçimli genel kurulu yapıldı. Divan Başkanlığını Musa Çelikkol'un yaptığı genel kurulda başkan vekilliğini Zeki Sunal, kâtip üyeliklere de Hamza Kaya ve Ethem Kaçanoğlu getirildi. Seçimlerde mevcut başkan Reşat Çalışkan ile yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Dağcıoğlu yarıştı.

Hesap ve denetim raporlarının okunarak oylanmasının ardından açık oylama ile yapılan seçimde Reşat Çalışkan 99, rakibi Ahmet Dağcıoğlu 240 oy alarak yeni başkan oldu.

Seçimlerin ardından kooperatif ortaklarına seslenen Ahmet Dağcıoğlu, “Bugün bizlere yakışan bir genel kurul gerçekleştirdik. Artık yeni yönetimimizle birlikte tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinin yeni yönetimi Ahmet Dağcıoğlu, Orhan Gülmez, Habip Ünsal, Mehmet Kabakçı ve Ferdi Çevik isimlerinden oluştu.