Buldan Yayla Gölü'nde torf çıkarma işlemi devam ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü'nde torf çıkarma işlemi devam ediyor.

Buldan Yayla Gölü'nde yılların birikimi olan torf maddesi çıkarılması işlemi devam ediyor. Gölün dibinde biriken, azot ve diğer besin maddeleri bakımından oldukça zengin olan torf toprağını çıkarmak için kurulan düzenek ve iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor. Gölden çıkarılan torf daha sonra kamyonlara yüklenerek kurutulması için Süleymanlı Mahallesinde bulunan futbol sahasına taşınıyor. Birkaç yıldır devam eden Yayla Gölü temizlemesinde bu yıl çalışmaların önceki yıllara göre daha hızlı ilerlediği öğrenildi.

Torf, nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu bölgelerde, göl yatakları, bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikmesiyle oluşur. Torf yüzde 100 doğal bir malzemedir. Torf madeni genelde peyzaj ve çiçekçilik alanlarında kullanılıyor.