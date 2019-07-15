İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buldan Yayla Gölü'nde torf çıkarma işlemi devam ediyor

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü’nde torf çıkarma işlemi devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü'nde torf çıkarma işlemi devam ediyor.


Buldan Yayla Gölü'nde yılların birikimi olan torf maddesi çıkarılması işlemi devam ediyor. Gölün dibinde biriken, azot ve diğer besin maddeleri bakımından oldukça zengin olan torf toprağını çıkarmak için kurulan düzenek ve iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor. Gölden çıkarılan torf daha sonra kamyonlara yüklenerek kurutulması için Süleymanlı Mahallesinde bulunan futbol sahasına taşınıyor. Birkaç yıldır devam eden Yayla Gölü temizlemesinde bu yıl çalışmaların önceki yıllara göre daha hızlı ilerlediği öğrenildi.


Torf, nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu bölgelerde, göl yatakları, bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikmesiyle oluşur. Torf yüzde 100 doğal bir malzemedir. Torf madeni genelde peyzaj ve çiçekçilik alanlarında kullanılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.