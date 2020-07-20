Buldan Yayla Gölü'nde torf madeni çıkarılmaya devam ediyor

Denizli'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Buldan Yayla Gölü'nden, azot bakımından oldukça zengin olan Torf madeni çıkarılmaya devam ediyor. 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan gölde hayvanların çiftleşme döneminde çalışmalara ara veriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Buldan Yayla Gölü, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi. Doğal güzelliği ile her yıl onlarca kişinin uğradığı alan olan yayla gölü, kamp sporu ile ilgilenenlerinin de uğrak noktalarından biri. Bin 100 rakıma sahip olan yayla gölünden torf madeni çıkarılıyor. Gölün dibinden iş makinesi yardımıyla çıkarılan maden, azot bakımından oldukça zengin. Gübre olarak kullanılan maden, gölden çıkarıldıktan sonra daha önceleri mahallede futbol sahası olarak kullanılan alana kepçeler yardımıyla getirilerek kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan maden daha sonra buradan götürülerek seracılıkta ve gübre olarak kullanmak isteyenler tarafından tarım alanında kullanılıyor. Hayvanların çiftleşme döneminde çalışmalara ara verildiğini belirten Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, “Bin 100 rakımlı bölgedeyiz. Burası yüzyıllar içinde oluşmuş bir gölümüz. Kendi doğal olarak yağmur ve kar suları ile oluştuğu gibi gölün içerisinde besleyici su kaynakları mevcut. Göl hala daha güzel. Zaman zaman temizleme çalışmaları devam ediyordu. Göl içinde torf madeni çıkarılma işlemi sürüyordu. Bunlar da hayvanların çiftleşme döneminde durduruluyordu” dedi.