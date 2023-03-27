Buldan Yayla Gölündeki temizlik çalışmaları hızlandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan Yayla Gölünü neredeyse tamamen kaplayan sazların temizlemesi için yıllardır çalışma yapan üstlenici firma, çalışmalarına hız vermesi bölge halkını sevindirdi.

Yayla gölünü neredeyse tamamen kaplayan sazların, gölün geleceği için tehlike arz etmeye başlaması nedeniyle, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptıkları incelemenin ardından yayınladıkları rapor sonucu başlayan temizlik çalışmaları bu yıl oldukça hızlandı. Göldeki oksijen oranının düşmesi, metan gazı çıkışının artması ve sonucunda göldeki canlı hayatın tehlikeye girmesi nedeniyle bundan 6-7 yıl önce başlayan temizlik çalışmaları, üstlenici firmaların sağlıklı çalışma yürütmemeleri sonucu ağır bir şekilde yürütülmüştü. Sazların temizliğini son olarak üstlenen firmanın işi sıkı tutup çalışmaları aralıksız sürdürmesiyle Yayla Gölü'nün suları daha net bir şekilde görülmeye başlandı.

Özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı misafirlerinin akınına uğrayan Yayla Gölünün son hali, görenleri daha çok sevindirdi. Yayla Gölündeki temizlik çalışmaları gölün yaklaşık yarısında yapılacağı ve gölde yaşayan canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için sazlıklar öbekler halinde bırakılacağı planlandığı bildirildi.