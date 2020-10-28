Buldan'da 810 dekar alanda 300 ile 350 ton arası kestane hasadı devam ediyor

Denizli'nin yüksek rakımlı ilçelerinden Buldan'da kestane hasadı devam ediyor. Toplam 810 dekar alanda 300 ile 350 ton kestane üretimi yapılırken İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgeye giderek çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, "Buldan ilçesinde yaklaşık 800 metre ve daha da yüksek rakımlı yerlerde hasadı devam ediyor. Dağların kuzey yamaçlarında en iyi yetişme ortamı bulan kestane doğal ve kültüre alınmış şekilde yetiştirilmeye devam ediyor. Bölge itibariyle dışarıdan aşı kalemi ve fidan getirilmediği için kestane hastalıklarının görülmemektedir. Yayla köylerinde bulunan kestane ağaçlarının yetiştiği alanlar genellikle orman içi olup, deniz seviyesinden yüksekliği 780 ile bin 175 metre arasındadır. Yöre ekolojik açıdan kaliteli organik kestane yetiştiriciliğine uygun olması ve bu yörelerdeki kestaneliklerde mürekkep hastalığı, dal kanserinin bulunmaması, Buldan kestane yetiştiriciliğinin ülke açısından önemini göstermektedir. Kestane yetiştiriciliğinde, kaliteli kestane, orman içi arazilerden elde edilmektedir. Toplam 810 dekar alanda 300-350 ton kestane üretimi yapılırken üretilen kestaneler organik ürün sertifikasına sahiptir.

Sabahın ilk ışıklarıyla 40 ile 50 metre yükseklikteki ağaçlardan çırpılarak yere düşürülen kestaneler üreticiler tarafından toplanıp selelere doldurularak çuvallara yerleştiriliyor. Bu yıl tane olarak küçük ama lezzeti aynı olan kestaneler önceden hazırlanan 'kuzuluk' denilen kuyulara gömülür ve üzeri eğrelti otları ile kapatılır. Bir ay boyunca kuyularda bekleyen kestaneler kendine has tat ve aromaya bu aşamada kavuşuyor. Sonrasında da makine ile dış kabuğu çıkarılarak büyüklük ve kalitesine göre sınıflandırılıp satışa hazır hale getirilen kestaneler yurtiçinde daha çok Bursa, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlere ve Körfez ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.