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Buldan'da ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamadı

Denizli’nin Buldan ilçesinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi.


Buldan ilçesinde yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar tehlikeli anlar yaşattı. İlçede en işlek noktalardan olan Talat Tarakçı Parkında bulunan selvi ağacı devrildi. Korku dolu anlara neden olan ağaç devrilmesi sırasında şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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