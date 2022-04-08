Buldan'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi.

Buldan Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında yapılması planlanan bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi. Buldan İlçe Kütüphanesi salonunda yapılan çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıklar ile mücadele çalışmaları gözden geçirildi. Çalıştaya ilçedeki akademisyenler, öğrenciler, taksi, otobüs, dolmuş servis şoförleri, kantinciler, ev hanımları, muhtarlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, sporcular, sanatçılar, apartman görevlileri, okul müdürleri, imamlar, öğretmenler, aile hekimleri, eczacılar, diğer kamu görevlileri ve benzeri kurumların temsilcileri katıldı.

2 gün süren çalıştayda, katılımcılar alkol, tütün, uyuşturucu madde ve diğer davranışsal bağımlıkların önlenmesi, bağımlıların topluma kazandırılması ve bağımlılığının giderilmesi için çözüm önerilerini içeren düşüncelerini paylaştı.

“Ben Olsaydım” adını taşıyan çalıştaydaki öneriler bir rapor haline getirilerek en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılacak.