Buldan'da Beyler Konağı kapılarını sanatçılara açıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Buldan Belediyesi arasında yapılan protokolle PAÜ Buldan Meslek Yüksekokulu'na bağışlanan “Beyler Konağı”nın kapıları sanatçılara açılıyor.

Buldan'ın kültürünü ve tarihini gelecek kuşaklara aktaran; aynı zamanda Buldan MYO'daki tüm bölümlerin etkinlikleri için değerlendirdiği Beyler Konağı, ek olarak bilgilendirme toplantıları ve seminerlere de ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda PAÜ Buldan MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencileri için bir uygulama alanı olarak değerlendiriliyor. Artık Beyler Konağı öğrencilerin pratik eğitimlerinin yanında sanatçıların da hizmetine sunulacak ve sanatçılar eserlerini Beyler Konağı'nda sergileyebilecek.

“Beyler Konağı” çıkmaz sokağa açılan taş döşemeli dar caddesi, Buldan Evleri'nde kullanılan geleneksel boya uygulaması, ceviz ve nar ağaçlarının yer aldığı huzur veren bahçesi, ahşaptan yapılan sanat eseri niteliğinde olan el işi tavan kaseti ve kapı üzeri süslemeleri ile halk kültürümüzün en güzel örneklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu yapı, PAÜ Buldan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri tarafından, Buldan halkının bağışladığı eski Buldan yaşantısından izler taşıyan eşyalarla “Yaşayan Ev” olarak tasarlanmış ve Buldan MYO yönetimi tarafından “Kültür ve Sanat Evi” olarak teşhire açıldı.