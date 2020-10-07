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Buldan'da hastane yolu çöplüğe döndü

Denizli’nin Buldan ilçesinde, hastaneye giden yol kenarında biriken alkol şişeleri ve çöpler çirkin görüntü oluşturdu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, hastaneye giden yol kenarında biriken alkol şişeleri ve çöpler çirkin görüntü oluşturdu.


Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine giden yolda ortaya çıkan manzara vatandaşlar tarafından tepki çekti. Yukarı hastane olarak da bilinen ve hastaneye çıkan yolda etrafı çam ağaçlarıyla kaplı Buldan'ın adeta oksijen deposu olan yolda atılan çöpler ve alkol şişeleri görüntüleri yangına davetiye çıkarırken, vatandaşların içini burktu. Türkiye'nin sayılı göğüs hastalıkları hastanesinden biri olma özelliğini de taşıyan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinin yol üzerine atılmış çöpler gelen hastalar tarafından kötü imaj oluşturduğunu dile getiren bir vatandaş, “Geceleri gelen gençler ana yol üzerinde araçlarıyla gürültü oluşturuyorlar. Ertesi sabah baktığımızda çöp yığınları ve alkol şişelerini görüyoruz. Burası ormanlık bir bölge, burada dikkatsizlik neticesinde güzelim ormanımızı da kaybedebiliriz. Cam şişelerden veya çöplerden dolayı yangın çıkabilir. Bu bölgenin adeta gözümüz gibi korunması lazım” dedi.

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