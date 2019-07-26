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Buldan'da kekik üreticisinin yüzünü güldürdü

Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan kekik hasadı rekolte düşük olmasına rağmen üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayan kekik hasadı rekolte düşük olmasına rağmen üreticilerin yüzünü güldürdü.


Buldan ilçesinde önemli bir yer tutan kekik, üreticisinin yüzünü güldürdü. Buldan Çamköy, Alacaoğlu, Bozalan, Türlübey, Dımbazlar ve Karaköy Mahallelerinde yaygın olarak üretimi yapılan kekikte hasat dönemi başlarken, bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen üreticisinin yüzünü güldürdü. Dekarda 80 ila 140 kilogram ürünün alındığı bölgede kekiğin kilogram satış fiyatının ise 7-9 TL arasında değiştiği belirtildi. Fiyatların geçen yıla göre aynı kaldığına dikkat çeken üreticiler bu yıl rekoltenin ise geçen yıla göre yüzde 10-15 arasında düşüş gösterdiğini vurguladılar. Üreticiler rekolte düşük olmasına karşın kekiğin fazla masraf ve emek istemeden üretilmesinden dolayı para kazandığını da sözlerine eklediler.

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