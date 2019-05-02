Buldan'da kivi fidanı dağıtıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde deneme amaçlı kivi üretimi yapılması için fidan dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında ilk olarak 40 adet kivi fidanı dağıtıldı.

Buldan Ziraat Odası tarafından çiftçilere deneme üretimi amaçlı 40 adet kivi fidanı dağıtıldı.

Alternatif ürün olarak kivi üretimini önemsediklerini ifade eden Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Üzüm başta olmak üzere, kestane, badem, ceviz, çilek, zeytin ve fasulye gibi çok sayıda tarım ürünün üretildiği ilçemizde şimdi de kivi üretimi için ilk adım attık. Buldan olarak çok çeşitli tarım ürünleri üretiyoruz. Meyvecilik ve sebzecilik alanında iddialıyız. Son dönemde kivi üretimi için de araştırmalar yapıyorduk. Deneme kararı aldık. Bu kapsamda 8 mahallemizdeki 40 üreticiye 40 fidan dağıttık. Bekleyip göreceğiz. Biz tutacağından eminiz. Kivi üretimine uygun alanlarımız var. Bu sayede çiftçimize alternatif bir ürün daha sunmuş olacağız” dedi.