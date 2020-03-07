İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buldan'da Kur'an kursu dualarla açıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde Kumralı Camii Mehmet Ülkü Kur’an Kursu ve Anaokulu protokolün katılımı ile açıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Kumralı Camii Mehmet Ülkü Kur'an Kursu ve Anaokulu protokolün katılımı ile açıldı.


Buldan Gölbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen açılış törenine Buldan Kaymakamı Murat Sarı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlçe Müftüsü Yasin Yıldız, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miniklerin ilahiler söylemesi ile başladı. Ardından yapılan konuşmalar sonrası Kur'an Kursu ve anaokulu protokol üyelerinin dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesmeleri ile yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.