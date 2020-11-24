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Buldan'da ortalığa atılan çöpler, çirkin manzaraya sebep oldu

Buldan’ın en güzel bölgelerinden biri olan Küçük Vakıfta, vatandaşların çöplerini ortalık yere atmasıyla çirkin görüntüler ortaya çıktı.

Buldan'ın en güzel bölgelerinden biri olan Küçük Vakıfta, vatandaşların çöplerini ortalık yere atmasıyla çirkin görüntüler ortaya çıktı.


Buldan'ın en güzel bölgelerinden biri olan ve ünlü Müftü Suyuna ev sahipliği yapan Küçük Vakıf bölgesindeki bir çok duyarsız vatandaşın çöpleri atmasıyla çirkin manzara ortaya çıkarken, görüntü görenleri hayrete düşürdü. Pandemi döneminde hijyen ve temizliğe dikkat çekilen zamanda çöplerin ve boş içki şişelerinin Küçük Vakıf mevkiinde atılmasına üzüldüklerini dile getiren vatandaşlar “Buldan'ın en güzel yerini de çirkinleştirmeye uğraşıyoruz. Yazık ediyoruz doğaya. Felaket olduğu zaman da doğayı mahvettik diyoruz. Kendi ellerimizle geleceğimizi yok ediyoruz” dedi.

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