Buldan'da sokak iyileştirme çalışmaları kaldığı yerden devam edecek

Denizli'nin Buldan ilçesinde belediye tarafından önceki dönemlerde başlatılan ve bir süre ara verilen sokak iyileştirme çalışmalarına tekrar başlandı.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, ilçenin kültürel mirası tescilli sokak ve evlerin restorasyonu ile ilgili çalışmaların startını verdi. Başkan Şevik, ekibiyle birlikte yarım kalan restorasyon projelerini yerinde inceledi. Projesi daha önce belediye başkanlığı yaptığı dönemde hazırlanan Semerci, Fetçiler, Türkmenoğlu ve Tavacı sokaklarını ziyaret eden Şevik, restorasyon çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Başkan Şevik, belediye başkanlığı yaptığı 2007-2014 yıllarında, Denizli Valiliği, Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Ticaret Odası ile imzalanan “Buldan'ın Kültürel Mirasını Koruma” protokolü çerçevesinde, koruma altına alınan 32 sokak, 164 evin restorasyon çalışmalarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlamak istediklerini kaydetti. Başkan Şevik, “Buldan'ın kültürel mirasının tescillenmesi ile ilgili çalışmalarımız 2007 yılında benim başkanlığım döneminde başladı. 2007-2014 yılları arasında yaptığımız protokol çerçevesinde tespit edilen 32 sokak ve 164 ev koruma altına alındı. 32 sokaktan 7'si için proje hazırladık. Ancak 2014 yılında seçimi kaybettik ve çalışmalar yarım kaldı. O projelerimizi vakit kaybetmeden hayata geçirmek istiyorum. Çünkü Buldan'ın artık kaybedecek bir 5 yılı yok” dedi.