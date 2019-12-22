Buldan'da tek katl? ah?ap ev alevlere teslim oldu

Denizli'nin Buldan il?esinde tek katl? ah?ap evde ??kan yang?n itfaiyenin zaman?nda m?dahalesi ile yan?ndaki evlere s??ramadan s?nd?r?ld?.

Edinilen bilgilere g?re, yang?n Buldan il?esi Kad?k?y Mahallesi'nde Serkan Erol isimli vatanda?a ait tek katl? ah?ap evde meydana geldi. Erol'a ait evden dumanlar y?kseldi?ini g?ren ?evre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yard?m istedi. ?hbar ?zerine b?lgeye ?ok say?da itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlerin sard??? eve h?zl? bir ?ekilde m?dahale ederek yang?n? s?nd?rd?. ?tfaiyenin zaman?nda m?dahalesiyle alevler di?er evlere s??ramadan kontrol alt?na al?nd?.

?len ya da yaralan?n olmad??? yang?n?n ard?ndan ev kullan?lamaz hale gelirken, olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.