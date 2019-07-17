Buldan'da toplanmayan çöpler, hastalıklara davetiye çıkartıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinin bazı mahallelerinde geç toplandığı biriken çöpler vatandaşlarına tepkilerine neden oldu.

Buldan ilçesindeki bazı mahallelerde çöplerin uzun zaman toplanmaması sağlığı tehdit etmeye başlarken bunun yanında görüntü kirliliğine de sebep oldu. Toplama işleminin geç yapılmasından dolayı çöpler bazı bölgelerde kutulardan taşıp sokaklara yayıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise çöplerin geç toplanmasına bir anlam veremediklerini söylediler. Kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde günlerce toplanmayan çöplerden dolayı vatandaşlar sağlıklarının tehlike altında olduğunu ve özellikle sıcak havada kötü kokudan dolayı evlerinde cam, pencere açamadıklarını kaydederek Buldan Belediyesi'nin duruma bir çöz bulmasını istediler.

Buldan Belediyesi bünyesinde 3 tane çöp toplama kamyonu olduğu ancak birinin geçtiğimiz ay yaptığı trafik kazasından dolayı çalışmadığı öğrenildi.