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Buldan'da tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim

Denizli’nin Buldan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışı yasak 77 kilo açık tütün, 41 adet elektronik sigara likidi ve 33 adet votka yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışı yasak 77 kilo açık tütün, 41 adet elektronik sigara likidi ve 33 adet votka yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.


Operasyon, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler tarafından ilçede tütün satışı yapan yerlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 77 kilo 888 gram açık tütün, 41 adet elektronik sigara likidi, 33 adet votka yapımında kullanılan esans maddesi ele geçirildi. Operasyonun ardından iş yeri sahiplerine idari para cezası kesildi.

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