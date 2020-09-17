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Buldan'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Buldan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi, Kovanoluk Mahallesi'nde bulunan bir evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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