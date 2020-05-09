Buldan'daki bakkal, hayırseverlerin uğrak yeri haline geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda bir hayırseverin gelerek vatandaşların bütün veresiye borçlarını ödediği bakkala bu defa bir başka hayırsever daha gelerek yaklaşık 10 bin TL civarındaki veresiye defterini satın aldı.

Buldan Yalçınkaya mahallesinde Havva Çamoğlu'na ait bakkal dükkanı hayırseverlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde dükkana gelen bir hayırseverin bütün veresiye hesapları kapatmasının ardından bu kez başka bir hayırsever daha aynı dükkana gelerek veresiye hesaplarını kapattı.

İkinci bir hayırseverin dükkana gelerek veresiye hesapları kapatmasının şokunu yaşadığını dile getiren bakkal Havva Çamoğlu, “Hayırsever bir adam bakkala gelerek bana veresiye hesaplarımın olup olmadığını sordu. Ben de 20 civarında vatandaşın veresiye alışveriş yaptığını söyledim. Bütün hesapları kapatıp ödemeyi yaptıktan sonra borçların üstünü çizmemi istedi. Bu durumu ikinci kez yaşadım. Bu olaya benim sebep olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Allah hayırsever büyüğümüzün hayırlarını kabul etsin. Bu kriz dolayısıyla etkilenen çok sayıda vatandaşımız var. Hayırsever vatandaşın hesaplarını kapattığını öğrenen müşterilerim erken bayram sevinci yaşadılar” dedi.