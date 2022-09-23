Buldan'daki yangında 1 hektar alan zarar gördü

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün meydana gelen orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, 1 hektarlık alanın ise küle döndüğü öğrenildi.

Yangın, Buldan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi haydar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün saat 16:40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı. Yerleşim bölgesine yakın yerde dumanların gittikçe arttığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki yangına; Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli hava ve çok sayıda kara aracının yoğun bir şekilde müdahale edildi.

Ekipler ve vatandaşlarla birlikte alevlere karşı yarıştı

Yerleşim yerine yakın olan yangını kontrol altına almak için vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, alevlere karşı zamanla yarıştı. Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındığı açıklanan yangının, günün ağarmasıyla birlikte soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangına tüm imkanlarıyla seferber oldular

Orman yangınını söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 11 şubeden toplam; 12 arazöz, 1 tanker, 3 destek aracı, Park ve Bahçeler dairesin başkanlığı 2 tanker, Deski Genel Müdürlüğü 2 tanker 45 personel katılırken, Orman Bölge Müdürlüğü ise 1 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri ve 7 hizmet aracıyla destek verdi.