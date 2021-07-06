Buldan'ın 7 mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin Buldan içme suyu deposunu besleyen içme suyu hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Buldan ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; “Buldan içme suyu deposunu besleyen içme suyu hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Buldan ilçesinin Karşıyaka, Turan, Dört Eylül, Gölbaşı, Yeni mahalle, Cumhuriyet ve Kurtuluş Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır” denildi.

Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatlerden önce verilebileceği belirtildi.