Buldan'ın geleneksel tatlısı 'Saraylı' damak çatlatacak

Denizli'de Buldan'ın geleneksel tatlılarından olan Saraylı tatlısı ustası Yusuf Sağ, Saraylı sarayların en gözde tatlısı olduğunu ve yapımının detaylarını tek tek anlattı. Annesinden öğrenen usta Sağ; “Ramazan ayında ve bayramlarda büyük ilgi görüyor. Bu geleneği sürdürmekten büyük onur duyuyorum” dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Yusuf Sağ, annesinden öğrendiği Saraylı tatlısı yapımını 40 yıldır sürdürdüğünü, ilçede ve ilçe dışında yaşayan hemşehrilerinin tatlıdan vazgeçemediğini dile getirdi. Asırlık Saraylı tatlısının yapımında mutlaka ince açılmış yufka kullanılması gerektiğini ve içerisine yerleştirilecek olan cevizinde özenle seçilmiş olması gerektiğini aktaran Yusuf Sağ; “Evlerimizde yaptığımız pişmiş yufkalardan yapıyoruz. Daha sonra muska biçiminde ikiye katlayarak içine dövülmüş ceviz koyup rulo haline getirerek yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız yufkaları tepsimizin içine sararak döşüyoruz. Tepsideki yufkaları kestikten sonra üstüne tereyağını fırçayla sürüyoruz. Fırında on beş dakika kaldıktan sonra soğuyunca beş bardak suya beş bardak şeker ve birkaç damla limon ile hazırladığımız şerbeti ılık olarak üstüne döküp bir saat bekleterek servis ediyoruz” dedi.

“Saraylı tatlısı asırlık bir geleneğimizdir”

Tatlı ustası Sağ; “Saraylara layık bir tatlı olan Saraylı tatlısı asırlık bir geleneğimizdir. Ben katıldığım yemek yarışmalarında Saraylı tatlısı ile pek çok ödüller kazandım. Saraylı tatlısı özellikle Ramazan ayında ve bayramlarda büyük ilgi görüyor. Bu geleneği sürdürmekten büyük onur duyuyorum” diye konuştu.