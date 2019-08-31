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Buldan'ın sevilen ismi hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde herkes tarafından tanınan ‘Yaylalı’ lakaplı Erol Abalı (60) hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde herkes tarafından tanınan ‘Yaylalı' lakaplı Erol Abalı (60) hayatını kaybetti.


Buldan ilçesinde yaşayan ve sempatik hareketleri ile herkesin sevgisini kazanan Erol Abalı, geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybetti. Kendisine özgü şarkıları ile ilçenin tamamı tarafından sevilen Abalı'nın ölümü sevenlerini üzdü.


Oğuz Mahallesinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Erol Abalı'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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