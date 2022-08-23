Buldan'ın simge isimleri anısına yapılan büstlerin bakımsız hali tepki topluyor

Denizli'nin Buldan ilçesinin yetiştirdiği önemli isimlerden Doktor Behçet Uz ile Doktor Abdullah Sayıner anısına yaptırılan büstlerin bakımsız halleri vatandaşların tepkisini topluyor.

Buldan tarihine çok önemli katkıları bulunan Doktor Behçet Uz ile Doktor Abdullah Sayıner'in büstleri çürümeye terk edildi. Doktor Behçet Uz ile Doktor Abdullah Sayıner'in anısına kent merkezinde yaptırılan büstlerin bakımsız hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Buldan Doktor Behçet Uz Caddesi yakınındaki büstlerin üzerinde kuş pisliklerinin bulunduğunu, bazı yerlerinin çatladığını ve bakımsızlıktan rengin attığını gören vatandaşlar, yaşanan üzücü duruma tepki gösterdi. Büstlerin etrafının da bakımsız olduğunu öne süren vatandaşlar, neredeyse tanınamayacak hale gelen eserlere bir an önce el atılmasını talep etti.

“Heykellerin üzerinde kuş pislikleri var”

Heykellerin üzerinde isimleri yazılı plaketlerin söküldüğünü dile getiren Ali İhsan Mertsoy, “Plaketler söküldüğünde durumu bildirdik. Bizlere hemen yenilerinin takılacağını söylediler. Aradan 3 yıl geçtiği halde bırakın plaketleri takmayıp büstler kendi haline terk edildi. Eserlerin üzerinde kuş pislikleri var. Boyaları dökülmüş ve çatlamış vaziyette. Bunun adı vefasızlıktır. Bu iki değerli insan Buldan'a çok önemli katkılar sağlamıştır. Doktor Abdullah Sayıner'in adı hastaneden silinirken sessiz kaldık. Şimdi ise onu bize hatırlatan büstüne vefasızlık yapılıyor. Yüreğimiz sızlıyor” diye konuştu.