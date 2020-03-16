İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buldan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli'nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.


Hava sıcaklığının bir anda 10 derece birden düştüğü kentin yüksek rakımlı ilçeleri ve bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sıcaklıkların düşmesi ile başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, bu bölgelerden birisi de Buldan ilçesi oldu. İlçenin Türlübey Mahallesi gibi yüksek kesimlerinde yağmurun ardından aniden başlayan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı ilçenin yüksek kesimleri adeta beyaza bürürken, özellikle trafikteki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede kar yağışı halen devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.