Bülent Ertuğrul: “Mental anlamda düşmüş bir takım görüntüsündeyiz”

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, “Matematiksel olarak düşmüş olmasak da mental anlamda düşmüş bir takım görüntüsündeyiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ertuğrul, “Rakibimizi tebrik ediyoruz. Oyun aslında fena başlamadı. Oyunun başında bir sakatlığımız oldu. Rakibimiz bu ligin kaliteli takımlarından ve kolektif anlayışı olan, oyun ile oyuncu anlayışı bulunan bir takım. Tabii 13-14 haftadır bir galibiyet almışız. Matematiksel olarak düşmüş olmasak da mental anlamda düşmüş bir takım görüntüsündeyiz. Tabii biraz takımı ayağa kaldırmaya çalıştık. Hafta içinde 4 gün bireysel ve takım toplantısı yaptık. Toplantıda her şeyi konuştuk. Saha içi bunu uygulamaya çalıştık. Takımla 3-4 antrenmana çıkabildim ama maalesef bir kabullenmişlik var. Artık bu saatten sonra bazı radikal kararlar almamız gerekiyor. Önümüzdeki senenin planlamasını yapmamız lazım. Önümüzde oynayacağımız 3 maç var. Bu maçları da en iyi şekilde geçmek istiyoruz” diye konuştu.