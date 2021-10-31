Bulut Turhan: "3 puanı alamadığımız için çok üzgünüz"

Sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'da Teknik Sorumlu Bulut Turhan, maçın 10. dakikasından itibaren baskı kurduklarını belirterek, "Denizlispor ilerleyen haftalarda üst sıralara tırmanacaktır" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Bulut Turhan, çok erken gol yediklerini ve 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle maça iyi başlamadığımızı söyleyebilirim. İlk 10 dakikada rakibimiz daha iyiydi. Çok erken bir gol yedik ve 10. dakikadan sonra sahanın üstünlüğünü biz aldık. Daha iyi bir oyun sergileyerek gol pozisyonlarına girdik ve değerlendiremedik, biraz da şansızlık. Sürekli hücum oyunu oynadık. Rakibi sahasına hapsettik. Fakat futbol bu, gol gelmeyince gelmiyor. Maçın sonlarına doğru golümüz geldi. Son dakikalarda iyi oynamamıza rağmen yine gol çabamıza rağmen gol atamadık ve ne yazık ki sahamızdan berabere ayrıldık. 3 puanı alamadığımız için çok üzgünüz. Denizlispor iyi bir takım. Çok daha iyi oynamaya başladık. Her takımı yenecek güçteyiz. Denizlispor ilerleyen haftalarda üst sıralara tırmanacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.