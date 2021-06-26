Burun ameliyatında yeni yöntem 'Çatıda Denge Tekniği'

Denizli Özel Egekent Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, burun içindeki kıkırdak çatısında yay şeklinde eğriliği olan olgular için yeni geliştirdiği ‘Çatıda Denge Tekniğinin (Çerçi Teknik)' kalıcı ve geleneksel tekniklere göre daha iyi nefes aldıran, ikinci ameliyat oranını düşürecek mükemmel bir yöntem olduğunu belirterek; “Hastaların daha iyi nefes alabilmelerini ve iyileşme süreçlerini kaliteli geçirmelerini vadediyoruz” dedi.

Denizli'nin köklü hastanelerinden olan Özel Egekent Hastanesi'nde ilkler yaşatılmaya devam ediyor. Hastanenin başarılı hekimlerinden olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, geliştirdiği ‘Çatıda Denge Tekniği' ile burun ameliyatlarına yeni bir soluk getirdi. Dr. Çerçi, bu teknik sayesinde burun orta bölmesi kıkırdağında oluşan eğri çatının ameliyat esnasında düzeltilerek, hastaların ameliyat sonrası daha rahat nefes almasına ve iyileşme süreçlerinin kaliteli geçmesine neden olduğunu belirtti. Eğri kıkırdağın oluşturduğu orta çatıda yapıyı bozmadan yapılan bu yöntemle başarılı sonuç alan Dr. Çerçi, hastalarının tek bir ameliyatla rahat nefes alabilmelerini sağladığını ve isteyen hastaların burun şekillerinin bile değiştirilmediğini ifade etti.

“Tam anlamıyla nefes almayı sağlıyoruz”

Bu tekniğin uluslararası yayılacağını söyleyen Op. Dr. Çerçi; “Bu teknik yılların verdiği bir deneyim ile ortaya çıktı. Bizim amacımız hastanın burun ameliyatlarında en iyi şekilde nefes almasıdır. Bu ameliyatlarda sıklıkla karşılaştığımız ve bizi en çok sıkıntıya sokan nokta, kıkırdak orta çatıdır. Tekniğimiz, bu bölgedeki eğri çatılar için geliştirdiğimiz bir tekniktir. Çok etkili ve ben gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu tekniğin çok yayılacağına inanıyorum. Teknik bir tabir ile burundaki bu deviasyonlar genellikle yarım kalıyordu veya daha ağır ‘septorinoplasti' dediğimiz, burunun şeklinin de değiştirilmesini gerektiren daha geniş çaplı bir ameliyat ihtiyacı doğuyordu. Bu teknik sayesinde burun şekli ile barışık kişilerde, kıkırdak çatı dediğimiz bölgede tam anlamıyla nefes almayı oluşturabiliyoruz. Yani bu ameliyatla septoplasti operasyonlarında bir güncelleme olacağına inanıyoruz” dedi.

“İkinci ameliyat ihtiyacını gideriyor”

Burunda herhangi bir çökme olmadığını ve hastanın isteğine göre yapıldığını ifade eden Dr. Çerçi; “Bu teknik Türkiye'deki çok önemli Kulak Burun Boğaz profesörleri tarafından kabul gördü ve ulusal çapta TURKFPS'de (Turkısh Journal Of Facıal Plastıc Surgery) yayınlandı. İnşallah tekniğin tanıtılmasıyla genç meslektaşlarımıza yol göstereceğiz. Ben ‘Çatıda Denge Tekniği (Çerçi Teknik)' şeklinde anılmasını istiyorum. Orta çatı yani kıkırdak çatı dediğimiz üst bölümlerde, bizim geleneksel septoplasti yöntemleri içerisinden en eksik kalan, en çok revizyon dediğimiz ikincil bir ameliyatı yapma ihtiyacı duyduğumuz yerler bu bölgelerdir. Burnun çökmemesi, burun şeklinin bozulmaması için o bölgedeki deviasyonlar yay şeklinde kalıyordu. Ama bu teknikte deviasyonları bırakmaya hiç gerek yok. En sağlıklı şekilde tek seansta düzeltebiliyoruz” ifadelerini kullandı.