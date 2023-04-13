Burun tıkanıklığından basit müdahalelerle kurtulmak mümkün

Dr. Vildan Kurgan, nefes almayı zorlaştıran ve sık tekrarladığında başka rahatsızlıklara da zemin oluşturan burun tıkanıklığı hakkında açıklamada bulundu. Tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Kurgan, evde basit yapılabilecek müdahalelere de değindi.

Burun tıkanıklığının nefes almayı zorlaştıran bir durum olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Op. Dr. Vildan Kurgan, alerjiye bağlı olarak meydana gelen burun tıkanıklıklarının, tedavi edilmediği takdirde alerjik astım gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini söyledi. Kurgan; “Solunum sisteminin başlangıç noktası konumunda olan ve içeriye giren havanın akciğerlere ulaşmadan önce ısıtılarak ve nemlendirilerek temizlendiği bir organ olan burun, bazı etkenlere bağlı olarak görevini yerine getiremez ve bu duruma burun tıkanıklığı adı verilir. Burun tıkanıklığı nefes almayı zorlaştıran, kaliteli bir gün veya uyku süreci geçirmeyi imkânsız hale getiren bir hastalıktır. Genel olarak halk arasında çok basit sanılan fakat hayat kalitesini sekteye uğratarak ciddi olumsuzluklara sebep olan burun tıkanıklığı, gribal enfeksiyon, mevsim geçişi veya yapısal sorunlardan kaynaklı olarak hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde meydana gelebilmektedir. Eğer beraberinde ciddi problemler getiren ve sürekli yinelenen bir burun tıkanıklığı varsa, vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı ve gerekli tedavi başlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Burun Tıkanıklığı Nedenleri

Soğuk algınlığı, grip ya da sinüzit benzeri enfeksiyonlar ve alerjilerin burun akıntısının ve burun tıkanıklığının sık görülen sebepleri olduğunu bazen de burun akıntısı ve tıkanıklığına, tümörlerin de neden olabileceğini ifade eden Kurgan, nedenlerini ve belirtilerini şöyle sıraladı:

“Genel olarak burun tıkanıklığının nedenleri; sinüzit, nazal septum deviasyonu, burun eti, konka şişmeleri, alkol tüketimi, soğuk algınlığı, mevsim geçişleri, baharatlı besinler, burunda yabancı nesne, grip, gebelik ve uyku apnesidir. Burundan nefes alamayan birey, nefes almak için ağzını kullanır. Bu durumda geceleri ağzı açık bir biçimde uyuma ve beraberinde horlama atakları gözlemlenebilir. Kalitesiz uyku sonucunda sürekli yorgunluk ve halsizlik hali de olabilmektedir. Bunların haricinde ağız kuruluğu, burunda filtrelenemeyen hava sebebiyle boğaz enfeksiyonları görülebilecek belirtiler arasındadır. Ayrıca burun tıkanıklığı ve akıntısına, genellikle burunda kuruluk ve kaşıntı ile hapşırma gibi durumlar eşlik etmektedir”

Burun Tıkanıklığı Tedavi Yöntemleri

Kurgan, öncelikle burun tıkanıklığının altında yatan sebebin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek “Endoskopi yöntemi ile rahatsızlığın nedeni anlaşılmaya çalışılabilir. Saman nezlesi, konka büyümesi (burun eti büyümesi) veya adenoid büyümesi (geniz eti büyümesi) gibi sebeplerle oluşan burun tıkanıklığında ise ilaçlar ve burun spreylerinin yardımıyla tedavi uygulanabilmektedir. Burun eğriliği gibi ilaçların çözüme ulaşamadığı vakalarda burun tıkanıklığı operasyonu ile tıkanıklık açılabilmektedir. Ancak bu yönteme hasta bireyin hayatının aşırı olumsuz etkilendiği zamanlarda başvurulması tercih edilmektedir. Sürekli olarak ağız solunumu ve horlama semptomu gösteren hastalar için cerrahi operasyon yöntemi oldukça büyük bir kurtarıcı haline gelebilmektedir. Cerrahi operasyon sonrası birey hemen günlük yaşantısına dönebilir, ihtiyaçlarını görebilir ve rahat bir biçimde nefes alıp verebilmektedir. Bir diğer yöntem ise radyofrekans cerrahisinin imkânları kullanılarak tıkanıklığın çözümü ve hasta bireyin daha kaliteli bir hayat sürmesi için gereken ortamın oluşturulmasıdır” diye konuştu.

Evde Yapılabilecek Yöntemler

Burun tıkanıklığına evde uygulanabilecek yöntemlerden de bahseden Kurgan, yine de durumun ihmal edilmeyip bir doktora görünme uyarısında bulundu ve burun tıkanıklığı için şu önerilerde bulundu:

“Zencefil, nane, tarçın ve zerdeçal gibi bitki çaylarını tüketmek, tıkanıklığın azaltabilir. Tütün ürünlerinin kullanımı veya pasif içicilik, burun tıkanıklığını tetikleyen etkenler arasında yer almaktadır. Bu sebeple sigara içilen mekânlarda bulunmamaya özen göstermek gerekmektedir. Tuzlu su (serum fizyolojik) burun tıkanıklığının açılması için birebirdir. Denize girilebilir veya evde bir bardak suya birazcık sofra tuzu eklemek suretiyle kendi tuzlu suyunuzu yapıp, burnunuza çekebilirsiniz. Bol su tüketmek, burun mukozasının nemli kalması için elzemdir. Klima veya kalorifer hava kuruluğuna sebep olduğu için bu gibi ortamlarda bulunmak, burun içi kuruluğu ve buna bağlı biçimde gelişen burun tıkanıklığı sorunlarına yol açabilmektedir. Bulunduğunuz ortamda buhar makinesi veya kaynar su bulundurarak, burun tıkanıklığı sorununun önüne geçebilirsiniz”