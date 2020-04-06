İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezlerine koruyucu set dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına içerisinde maske, eldiven, kağıt havlu ve dezenfektanın bulunduğu koruyucu sağlık ve hijyen seti verdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarını da unutmadı. Aile Sağlık Merkezleri'nde görevli aile hekimleri için koruyucu hijyen ve sağlık seti hazırladı. Daha önce kentteki tüm sağlık çalışanlarına, eczacı ve eczanede çalışanlara belediye otobüsü ile ücretsiz ulaşım kolaylığı sunan Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı sağlık ve hijyen setinde, 1 kutu maske, 2 kutu eldiven, dezenfektan ve kağıt havlu yer alırken, malzemeler kent genelinde bulunan 331 Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimlerine dağıtılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlıkları için canlarına pahasına görev tüm sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, doktorundan hemşiresine hasta bakıcısından temizlik görevlisine her bir sağlık çalışanını yürekten alkışladığını belirtti. Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Denizlimiz'in tamamında bulunan 331 Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza hazırladığımız koruyucu hijyen ve sağlık seti ile destek olmak istedik. Bu zor günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Ben kendi canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.