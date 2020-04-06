Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezlerine koruyucu set dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarını da unutmadı. Aile Sağlık Merkezleri'nde görevli aile hekimleri için koruyucu hijyen ve sağlık seti hazırladı. Daha önce kentteki tüm sağlık çalışanlarına, eczacı ve eczanede çalışanlara belediye otobüsü ile ücretsiz ulaşım kolaylığı sunan Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı sağlık ve hijyen setinde, 1 kutu maske, 2 kutu eldiven, dezenfektan ve kağıt havlu yer alırken, malzemeler kent genelinde bulunan 331 Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimlerine dağıtılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlıkları için canlarına pahasına görev tüm sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, doktorundan hemşiresine hasta bakıcısından temizlik görevlisine her bir sağlık çalışanını yürekten alkışladığını belirtti. Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizlimiz'in tamamında bulunan 331 Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza hazırladığımız koruyucu hijyen ve sağlık seti ile destek olmak istedik. Bu zor günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Ben kendi canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.