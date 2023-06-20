Büyükşehir Belediyesi Hamilelik Okulu 7. yılında

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi çerçevesinde 2016 yılında hayata geçirdiği ve bugüne dek yüzlerce anne adayının eğitim aldığı Hamilelik Okulu'nda 19. dönem eğitimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında “Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlattığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu'nda 19. dönem eğitimleri başladı. Bugüne dek yüzlerce anne adayının eğitim aldığı Hamilelik Okulu'nun 19. dönem eğitim programının açılış dersi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Burdurlu, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Anne adayları pilates eğitimi de alıyor

Anne adaylarına ve aile kurumuna destek olmak için eğitimlere devam ettiklerini belirten Değirmenci, “Bizlere destek olan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimiz hamilelik süreci ve doğumdan sonra anne-çocuk ilişkileri konusunda bilgilendirmelerini yapıyorlar. Bunun yanında spor ve egzersiz ihtiyacı çerçevesinde de pilates eğitimlerimiz devam edecek. İnşallah sağlıcakla çocuklarınıza kavuşun. Onlar da böyle güzel bir ailede, güzel bir şehirde, güzel bir ülkede yaşasınlar. Projemiz anne ve baba adaylarına ışık tutmaya devam ediyor. Eğitimlerimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.