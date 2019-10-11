Büyükşehir belediyesinden kömür satıcılarına yönelik denetim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün içinde bulunan maddelerin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca denetimlerde işletmelerin yeterlilik belgelerinin de olup olmadığı kontrol ediliyor.

Denizli İl Mahalli Çevre Kurulunca Eylül 2016'da alınan kararın devam ettiğine dikkat çekilirken, vatandaşlardan şu hususlara dikkat etmeleri istendi: "Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerimizde doğalgaz bulunan bölgelerde, ısınma amaçlı kömür kaloriferi kullanan vatandaşlarımıza doğal gaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Hala devam eden bu karar gereği merkez ilçelerimizde (Pamukkale ve Merkezefendi) doğalgaza geçen bölgelerde yaşayan ve kömür kaloriferi kullanan vatandaşlarımıza doğal gaz kullanma zorunluluğuna uyması, doğal gaz bulunmayan bölgelerde yaşayan veya soba kullanan vatandaşlarımıza kömürlerini kömür satış noktalarından almaları; satıcılardan kömürlerin alt ısıl değerlerini öğrenmeleri, yerli kömür alırken alt ısıl değerinin 5400 kcal/kg ithal kömürde ise alt ısıl değerinin 7200 kcal/kg olmasına dikkat etmeliler.”

“Esnaftan açıkta kömür satışı yapmamaları istendi”

Vatandaşların yasak olan atık maddeleri yakmamaları gerektiğine dikkat çekilirken, sabah 06:00-09:00 ve akşam 16:00-19:00 saatleri arasında kömür kullanmamaları gerektiği belirtildi. Esnaftan açıkta kömür satışı yapmamaları ve sadece ‘Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nca kriterleri belirlenen kömür satmaları istendi. Aksi durumlarda vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesine şikâyetlerini iletebileceği belirtilirken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.