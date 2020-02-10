Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşımda 'dev' yatırımlar

Dev yatırımlarla trafik sorununu sürdürülebilir hale getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla çalışmalarına devam etti. Geçtiğimiz yıl Denizli genelinde 140 kilometre asfalt yol yapan Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında vatandaşları kışın çamurdan yazın ise tozdan kurtaracak 120 kilometre beton kilit parke yol ve kaldırım çalışmasına imza attı. Bunun yanında 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu ile 30 metre genişliğindeki cadde vatandaşların hizmete sunuldu.

“Büyükşehir'e ilk Kamyon ve Tır Garajı”

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında hizmete aldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Kamyon ve Tır Garajı'nı da tamamlayarak bir ilki gerçekleştirdi. HacıEyüplü Mahallesi'nde 45 bin metrekare alanda hayata geçirilen Kamyon ve Tır Garajı bir yandan nakliyecilik sektörünün büyük bir ihtiyacını giderirken diğer yandan şehir içi büyük araç parklanmalarının da önüne geçilmiş oldu.

"Her şey Denizlimiz için"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren kent trafiğini sürdürülebilir kılmak adına köprülü kavşaklar, yeni çevre yolları, caddeler, alt ve üst geçitler, yerli ve milli trafik yönetim sistemi gibi birçok yatırım yaptıklarını belirterek, söz konusu ulaşım yatırımlarının 2019 yılında da sürdüğünü söyledi. Denizli'nin ulaşımını rahatlatmak için gayretlerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Dünyada parmakla gösterilen marka şehir Denizlimiz yeni yılda da büyümeye ve güzelleşmeye devam edecek. Çünkü biz bu şehre sevdalıyız, her şey Denizlimiz için" dedi.