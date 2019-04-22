Büyükşehir Çocuk Korosu büyüklere taş çıkarttı

Performanslarıyla ayakta alkışlanan çocuklar, büyüklere taş çıkarttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser veren Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, performansı ile büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuk Korosu Koro Şefi Ahmet Algün eşliğinde yapılan konsere, konservatuar saz ekibi eşlik etti. Çocuklar söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle büyüklere taş çıkarttı. Hareketli parçalara katılımcılar de alkış ve dans ile eşlik etti.

“Derslerinde de başarılılar”

Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, konsere katılan herkese teşekkür ederek, çocuk korosunun gerek derslerinde gerekse konservatuarda çok başarılı olduklarını söyledi. Başta Selim Öztaş olmak üzere emeği geçen tüm konservatuar eğitimcilerine teşekkür eden Gökoğlan, "Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza hediye etmiş olduğu 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk koromuz çok güzel bir performans sergiledi. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını tebrik eder, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.