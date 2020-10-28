İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir, Cumhuriyet Bayramı'nda otobüsleri ücretsiz yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2020 Perşembe günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Cumhuriyet'in ilanının 97. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi geleneği bu yılda sürdürüyor. Buna göre 29 Ekim 2020 Perşembe günü vatandaşlar belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan için kanını ve canını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.