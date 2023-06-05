Büyükşehir Denizlililere binlerce fesleğen dağıttı

Türkiye Çevre Haftası kutlamaları 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen etkinlikler Denizli'de de sürüyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği'nce düzenlenen ilk program Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Denizli Valiliği önündeki ilk törenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar Çevre Haftası Korteji düzenlendi. Çevre duyarlılığına dikkat çekilen kortejin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara baharın müjdecisi fesleğen çiçeği dağıttı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekilerin katıldığı fesleğen dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Milyonlarca ağacı şehrimize kazandırdık"

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli'nin daha yaşanabilir ve çevreci bir şehir haline gelmesi için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Düzenli çöp depolama alanları ve arıtma tesisi yatırımları ile atıkların ve atık suların çevreye zarar vermesini engellediklerini ifade eden Başkan Zolan, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Denizli'mizde yeşil alanlar ve güzel parklar ile milyonlarca ağacı şehrimize kazandırdık. Altyapı yatırımlarımızla içme suyu hatlarımızı, hem insana, hem de çevreye zarar vermeyecek boyuta getirdik" dedi. Çevreye sahip çıkmanın insanlığın geleceğini de korumak anlamına geldiğini ve dünyada yaşanacak her krizin bir şekilde aşılabileceğini ancak çevre krizlerinden geri dönüşün çok zor olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu duruma düşmeden önce bizlerin tedbir alması gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle ilgili yapılması gereken neyse yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Denizli'mizde nefes alacak temiz hava yoktu”

İklim değişikliğinin önüne geçecek karbon ayak izi ve sera gazı salınımının azaltılması için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Yenilenebilir enerjinin artırılması adına ülkemizde ve şehrimizde gayretlerimiz devam ediyor. Bir zamanlar Denizli'mizde nefes alacak temiz hava yoktu, doğalgazla birlikte şehrimizin havasını temiz ve yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirdik. Suyun, toprağın ve havanın temiz kalması gerekiyor. Bugüne kadar muhteşem işlere imza attık, yeter mi, tabi ki yetmez. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir bir dünya, ülke ve Denizli bırakmak için bugünden onların yaşayacağı dünyayı inşa etmemiz gerekiyor. Denizli'miz kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Avrupa standartlarının çok üzerinde çıkmış ve parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir. Denizli'mizin bu konuda aldığı mesafe çok büyük, inşallah durmayacağız ve koşmaya devam edeceğiz. Çevreye sahip çıkacağız." Başkan Zolan açıklamanın ardından programa katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.