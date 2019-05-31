Büyükşehir Denizli'yi çiçeklerle donatıyor

Vatandaşların hijyenik ve rahat bir ortamda dinlenmeleri için yeşil alanların bakım ve temizliklerini de yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kentin dört bir tarafını çiçeklerle donatıyor. Denizlililere yeşillikler içinde bir şehir sunmak için park, vadi, yayla ve çevre düzenlemeleri ile Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Park, meydan gibi şehrin ana arterlerine begonya, top kadife, alternetera gibi çiçekler diken Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle park ve mesire alanlarında izlenmesi doyulmaz manzaralar oluşturuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve mesire alanlarına akın eden vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda dinlenmeleri için de önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakım ve temizliklerini de yapıyor. Bu kapsamda çimlerin biçilmesi, havuz temizlikleri gibi çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda bakım çalışmalarını rutin olarak yapıyor.

“Bu değerler Denizlimize çok yakışıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptıkları park, meydan ve yeşil alan çalışmalarıyla Denizli'nin imrenilen bir şehir haline geldiğini belirtti. Vatandaşların doğa ve yeşille iç içe bir ortamda vakit geçirebilmesi için dev parklar, mesirelik alanlar, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası birçok yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, "Günlük hayatın yoğun koşuşturması içerisinde bu güzelliklere tanık olmak, bu alanlarda dinlenip sevdiklerimizle vakit geçirmek hepimizi mutlu ediyor. Bu değerler Denizlimize çok yakışıyor” dedi.